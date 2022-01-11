 

Полиция открыла уголовное производство по факту отравления детей в аквапарке в Хмельницком

11.01.2022, 15:20, Новости дня
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По предварительным данным, после отдыха в аквапарке 16 детей обратились в больницу по месту жительства. После осмотра и оказания помощи их отпустили домой.

Информацию о возможном отравлении винницкие коллеги передали в полицию Хмельницкой области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Сейчас правоохранители проводят проверку аквапарка.

https://www.facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti/posts/251883057062911

Контекст:

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, 6 января 16 детей из поселка Турбов Винницкой области во время посещения аквапарка в Хмельницком отравились парами хлора. Всего в развлекательный комплекс приехали 50 жителей Турбова, среди которых 34 ребенка в возрасте от двух до семи лет. В аквапарке они находились восемь часов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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