 

Полиция открыла уголовное производство по факту отравления детей в аквапарке в Хмельницком

11.01.2022, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По предварительным данным, после отдыха в аквапарке 16 детей обратились в больницу по месту жительства. После осмотра и оказания помощи их отпустили домой.

Информацию о возможном отравлении винницкие коллеги передали в полицию Хмельницкой области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Сейчас правоохранители проводят проверку аквапарка.

https://www.facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti/posts/251883057062911

Контекст:

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, 6 января 16 детей из поселка Турбов Винницкой области во время посещения аквапарка в Хмельницком отравились парами хлора. Всего в развлекательный комплекс приехали 50 жителей Турбова, среди которых 34 ребенка в возрасте от двух до семи лет. В аквапарке они находились восемь часов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Блогеры отреагировали на попытку СБУ похитить в РФ лидера ополчения Донбасса

05.04 / В Кабмине Украины рассказали, какой вакциной можно заменить Covishield

12.02 / Бренд Ford приступил к испытаниям нового внедорожника Expedition

25.05 / Пашинян заручился поддержкой крупного бизнеса перед выборами в Армении

28.07 / Цена на золото приблизилась во вторник к 2000 долларов за унцию

03.09 / На гривнах захотели «сбрить бороды» князьям Владимиру и Ярославу

29.12 / Евгений Гришковец стал главой общественного совета при ФСИН

16.10 / ЕС ввел новые санкции против РФ, озвучены “пять вопросов Зеленского”, РФ вышла из консультаций по MH17. Главное за день

19.11 / Одессита за кражу приговорили к чтению Толстого и Франко. На судебном заседании он читал по слогам

28.05 / Кроссовер Honda CR-V подорожал в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика