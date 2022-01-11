“Казахстан переживает иностранное вторжение”. В Киеве люди вышли на акцию в поддержку протестующих в Казахстане

Участники акции требовали, чтобы власти Казахстана обнародовали правду о событиях в стране. Они также выразили осуждение по поводу введения войск Организации договора о коллективной безопасности, которое оценивают как военную интервенцию.

Фото: suspilne.media

“Казахстан переживает иностранное вторжение, в первую очередь – российских войск. Те из нас, кто знают историю подавления войсками Варшавского договора “Пражской весны” 1968 года, не могут не видеть абсолютно очевидных параллелей”, – заявил один из участников акции.

К митингу присоединились и граждане Беларуси. Одна из участниц акции Карина Потемкина, которая приехала в Украину из Беларуси в конце 2021 года, сказала Общественному, что считает нынешнюю ситуацию в Казахстане хуже, чем была в Беларуси во время массовых акций протеста в 2020 году.

“У нас в Беларуси были случаи гибели протестующих, которые, так сказать, были спровоцированы насилием со стороны правоохранительных органов. У нас хотя бы не вводили никаких миротворцев… Я думаю, что это ужасно, когда у тебя на родине какие-то люди, пришедшие в рамках какого-то документа, имеют право стрелять в мирных людей”, – заявила Потемкина.

Это уже не первая акция в Киеве в поддержку протестующих в Казахстане.

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В ОДКБ решили направить в Казахстан миротворческие силы, они “приступили к выполнению задач” в этой стране. По данным Токаева на 10 января, в Казахстане были развернуты силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

Вечером 6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что “во всех регионах страны ситуация стабилизирована”, власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций.

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

По состоянию на 11 января число задержанных в Казахстане, по данным МВД, достигло 9,9 тыс. человек.

Токаев 11 января заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, 13 января начнется вывод контингента.

—