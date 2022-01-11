 

“Уже завтра еду”. “Непростое решение” вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи

11.01.2022, 15:20, Новости дня
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“Уже завтра еду. Это связано с непростым решением”, – сообщила артистка.

На уточняющий вопрос подписчиков, уезжает ли она от своего бойфренда, рэпера Yoxden, вместе с которым живет с осени 2021 года, певица ответила утвердительно.

“Можно сказать и так. Но мы будем видеться”, – написала она.

Скриншот: alyona.alyona.official / Instagram
Контекст:

Впервые об отношениях с Yoxden alyona alyona рассказала 14 февраля 2021 года. Пара начала жить вместе 3 сентября.

alyona alyona все это время скрывала лицо бойфренда и говорила, что он сам избегает публичности.

В конце сентября певица перестала скрывать возлюбленного, появившись вместе с Yoxden на светском мероприятии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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