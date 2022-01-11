В Госдуме предложили замену инициативе о введении продуктовых карточек

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил использовать сертификаты вместо введения продуктовых карточек для малообеспеченных граждан.

Речь идет о сертификатах на продукты питания и лекарства. Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что рост цен на продукты может привести к тому, что в стране появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных.

«Мы давно внесли в Госдуму проект закона, по которому нуждающимся гражданам предоставляются продовольственно-лекарственные сертификаты с определенным номиналом», – цитирует Нилова РИА «Новости».

Перечень продуктов и лекарств будет сформирован правительством, а житель сам выберет, когда и в каком количестве использовать сертификаты.

Руководитель думской фракции «Справедливая РФ – За правду» Сергей Миронов поддержал идею введения продуктовых карточек для малообеспеченных граждан. Он заявил, что в этом случае удастся помочь не только гражданам, но и отечественным производителям.

Парламентарий напомнил, что фракция уже предлагала дополнить закон «О государственной социальной помощи» статьей «Адресная продовольственная поддержка граждан», которая вводит в РФ продуктовые банковские карты «Мир» с ежемесячными начислениями в размере до одного МРОТ.