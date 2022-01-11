Главы МИД, Минобороны и МВД сохранили посты в новом правительстве Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, свои посты в нем сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.

«Назначить Тлеуберди Мухтара Бескенулы заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан, Бектанова Мурата Карибаевича – министром обороны Республики Казахстан, Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан», – передает сообщение пресс-службы главы Казахстана ТАСС.

Роман Скляр назначен первым заместителем премьер-министра республики.

«Назначить Скляра Романа Васильевича первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Тугжанова Ералы Лукпановича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Султанова Бахыта Турлыхановича – заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан», – говорится в документе.

50-летний Скляр занимал должность заместителя премьер-министра Казахстана с сентября 2019 года. В разные годы работал министром индустрии и инфраструктурного развития, первым вице-министром по инвестициям и развитию республики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.