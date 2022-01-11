 

В Британии извинилась за совет обнимать животных для экономии тепла

11.01.2022, 15:14, Новости дня
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Британская энергетическая компания Ovo Energy извинилась за свои рекомендации клиентам обниматься с домашними животными, крутить хулахуп и пить побольше воды, чтобы согреться.

«Мы понимаем, несколько сложной будет ситуация для многих пользователей в этом году. Мы напряженно работаем над тем, чтобы найти эффективные решения для приближающегося энергетического кризиса, и мы признаем, что содержимое этого блога было слабо продуманным и не приносящим пользу. Мы испытываем неловкость и приносим искренние извинения», – говорится в заявлении Ovo Energy, передает ТАСС.

Ранее Financial Times опубликовала список из распространенных компанией десяти «простых и сокращающих издержки советов» по тому, как остаться в тепле этой зимой. Они включают в себя, в том числе, такие рекомендации, как обнимать домашних животных, побольше двигаться, устроив, например, соревнование с детьми, кто дольше прокрутит хулахуп, убраться в доме или попрыгать на месте. Другие предлагаемые способы согреться: есть побольше имбиря, пить больше жидкости, но избегать алкоголя, оставлять открытой духовку после того, как еда приготовлена.

Ранее в Британии заявили о национальной катастрофе из-за подорожавшего газа: руководители нескольких британских компаний обратились к правительству с просьбой принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит работу предприятий страны под угрозу.

Всего с начала сентября прошлого года более 20 энергетических компаний Великобритании, которые обслуживали несколько миллионов человек, объявили о банкротстве из-за рекордно высоких цен на газ.



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