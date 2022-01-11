Тенденций много, но есть и фавориты: какие тренды в окрашивании волос будут доминировать в 2022 году

С приходом нового года хочется преобразить и свой образ. Быстро изменить внешность можно с помощью окрашивания волос. Тем, кто не боится перемен, стоит узнать о самых модных оттенках и трендах в колористике, которые будут доминировать в 2022 году.

Яркий блонд

Те красотки, которые не успели попробовать осветлить локоны в 2021-м, могут смело становиться блондинками в этом году. Ведь яркий блонд станет трендом и в 2022-м.

Но стоит помнить, что в моде однотонное окрашивание, выполненное в классической технике. Ведь в тренды вернулись образы кинодив золотого века Голливуда, таких как Мэрилин Монро, Лана Тернер.

Глубокий эспрессо

Шатенки станут фаворитками 2022 года, ведь, по мнению стилистов, кофейные оттенки волос станут абсолютным трендом. И чтобы не отстать от моды, колористы советуют перекрасить локоны в роскошный цвет эспрессо. Но он не должен иметь красного подтона. Такой цвет подчеркивает блеск волос и символизирует богатство и чувственность. А еще он универсален и идеально подходит к любому цветотипу внешности.

Яркие лучи солнца

Балаяж останется актуальной техникой окрашивания и в 2022 году. С его помощью можно освежить прическу и визуально увеличить ее объем. К тому же балаяж создает эффект слегка выгоревших на солнце волос, благодаря чему вы всегда будете выглядеть так, будто только что вернулись из отпуска в теплых странах. А еще результат от подобного окрашивания держится долго, ведь блики выглядят ярко и естественно даже по мере отрастания волос. Так что не понадобится часто посещать салон, чтобы обновить прическу.

Легкое мелирование

В новом году колористы акцентируют внимание на легком мелирование, при котором в общей массе волос создаются едва заметные светлые акценты. Такая техника освежает прическу и подчеркивает достоинства внешности. Но, чтобы достичь лучшего результата, желательно выбирать оттенок, который всего на несколько тонов светлее натурального цвета ваших локонов.

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Загадочное красное дерево

Глубокий и чувственный цвет красного дерева станет заметным трендом 2022 года. Он придаст загадочность образу и поможет привлечь внимание противоположного пола. При этом брюнеткам необязательно полностью перекрашивать локоны в цвет красного дерева, ведь можно сделать мелирование с этим оттенком. От этого прическа только выиграет.

Карамельный балаяж

Если вы брюнетка и не хотите полностью перекрашиваться, а желаете лишь чуть освежить цвет волос, то попробуйте балаяж с карамельными кончиками. Суть этой техники окрашивания заключается в осветлении отдельных прядей на несколько тонов. В результате локонам наносится минимальный вред, а благодаря карамельным переливам прическа приобретает женственный и нежный вид.

Темные корни

Обладательницам светлых локонов, чтобы освежить прическу и придать ей модный вид, можно слегка затенить корни. Тогда на их фоне основная масса волос приобретет особенно эффектный и яркий вид. А еще затенение корней визуально добавляет объема прическе. Так что эта техника окрашивания станет идеальным выбором для тонких от природы волос.