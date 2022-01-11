 

Мнение: Мы уходим?

11.01.2022, 14:52, Разное
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что 13 января начнется вывод из страны миротворческих сил ОДКБ.

Дословно: «Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней».

Уходить будем под эту песню?

Новых песен вроде бы не успели сочинить?

А еще мне интересно, что предпримет Казахстан, если ОДКБ решит, что уходить пока рано? Что время еще не пришло, что еще не все импортные террористы обезврежены? Что не может ОДКБ бросить на произвол судьбы казахстанских силовиков, один на один с тысячами наемников-головорезов, прибывших в Казахстан из других стран?

Фотография казахстанских силовиков  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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