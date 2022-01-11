 

В США начат выпуск тампонов и прокладок для мужчин-трансгендеров

11.01.2022, 14:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В связи с выросшей актуальностью гендерной свободы, для обеспечения равноправия компания Procter&Gamble анонсировала выпуск гигиенических тампонов и прокладок, специально предназначенных для мужчин-трансгендеров.

начат выпуск тампонов и прокладок для мужчинКомпания не уточняет, чем будут отличаться их форма и дизайн, но уже известно, что цена новых разновидностей будет превышать обычную более чем втрое.

Одновременно с этим анонсом появилось и другое сообщение, о выпуске аналогичных товаров, специально предназначенных для лиц разных рас, причем в этом случае указывалось, что для негроидной расы тампоны будут изготовляться увеличенного размера, однако уже через два часа объявление исчезло со страниц сайта компании и из групп компании в соцсетях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Ученые исследуют Меркурий для понимания процесса появления воды на Земле

30.09 / Сколько денег россияне могут дополнительно получить от работодателя на удаленке

22.03 / Медики: Отказ от завтрака может ускорить процесс старения организма

12.07 / Мнение: Рвение

02.11 / В связи с беспрецедентными туманами Сергей Лавров пригласил президента Польши посетить Москву

25.04 / Названа опасная ошибка при занятиях в спортзале

30.09 / Мнение: О болезненных ударах по чувствительным местам Путина

01.02 / Родственники Юлии Началовой продают ее квартиру

27.10 / Эксперт прогнозирует совместную атаку НАТО и Украины на Крым

28.08 / “Не дрогнет рука”: Лукашенко назвал условие для применения российских силовиков в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика