В США начат выпуск тампонов и прокладок для мужчин-трансгендеров

В связи с выросшей актуальностью гендерной свободы, для обеспечения равноправия компания Procter&Gamble анонсировала выпуск гигиенических тампонов и прокладок, специально предназначенных для мужчин-трансгендеров.

Компания не уточняет, чем будут отличаться их форма и дизайн, но уже известно, что цена новых разновидностей будет превышать обычную более чем втрое.

Одновременно с этим анонсом появилось и другое сообщение, о выпуске аналогичных товаров, специально предназначенных для лиц разных рас, причем в этом случае указывалось, что для негроидной расы тампоны будут изготовляться увеличенного размера, однако уже через два часа объявление исчезло со страниц сайта компании и из групп компании в соцсетях.

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