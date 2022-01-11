Эксперты назвали овощ, способный снизить уровень сахара в крови при диабете 2 типа

Исследования медиков британской благотворительной организации Diabetes UK показали, что овощ бамия положительно влияет на показатели сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.

Бамия, или окра, содержит нерастворимую клетчатку, которая замедляет всасывание глюкозы из кишечного тракта в кровь и тем самым способствует стабилизации уровня глюкозы.

Антидиабетические свойства данного растения были подтверждены лабораторными испытаниями на животных.

Помимо этого, исследователи сообщают, что страдающие от диабета пациенты тоже подтверждают целебные свойства бамии. Употребляя по утрам сок из овоща, замоченного кусочками в воде на ночь, они заметили улучшение показателей уровня сахара в крови. В то же время в Турции обжаренные семена окры давно считаются традиционным лекарством от сахарного диабета.

Для стабилизации глюкозы в крови медики также рекомендуют дополнить свой рацион продуктами с низким гликемическим индексом. К ним можно отнести бобы, листовую зелень, цитрусовые, овощи, ягоды и цельное зерно.

Источник: www.medikforum.ru