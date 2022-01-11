 

В США провели первую успешную операцию по пересадке свиного сердца человеку

11.01.2022, 14:43, Разное
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Хирурги медицинского центра Университета Мэриленда (США) пересадили человеку сердце от свиньи. Это первая такая успешная операция, 57-летний пациент чувствует себя хорошо.
Дэвиду Беннетту пересадили сердце генетически модифицированной свиньи, которая получила около 10 модификаций. Учёные поработали над генами таким образом, чтобы свести к минимуму реакцию отторжения чужого органа человеческим организмом.

Мужчина решился на экспериментальную операцию, поскольку испробовал все методы лечения и был слишком болен, чтобы претендовать на человеческое донорское сердце. Прогноз пока неопределённый, Дэвид Беннетт побудет под наблюдением, но новое сердце работает хорошо, выполняя свои функции.

Людям и раньше пересаживали свиные органы, например, почки, но сердца пациентам пересаживали только человеческие. Исследователи надеются, что подобные процедуры откроют новую эру в медицине в будущем, хотя до того, как процедуру смогут применять широко, медикам предстоит преодолеть множество препятствий.

Источник: politexpert.net



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