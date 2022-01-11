 

Андрей Малахов подшутил над Волочковой и Собчак в своем Instagram

11.01.2022, 14:43, Разное
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Журнал “Антенна” пригласил Малахова сняться для обложки новогоднего выпуска издания. Телеведущего попросили сделать несколько фото обнаженным в купели, однако Малахов тактично отказался, не желая забирать пальму первенства у Волочковой и Собчак.
9 января тележурналист и ведущий Андрей Малахов выложил в Instagram пост, в котором подшутил над своими звездными коллегами Анастасией Волочковой и Ксенией Собчак.

Редакция журнала “Антенна” пригласила Малахова сняться для обложки новогоднего выпуска. Ведущему предложили сделать фото обнаженным в купели. Однако Андрей Малахов отказался: “не хочу отнимать эту новогодне-рождественскую пальму первенства у Анастасии Волочковой и Ксении Собчак”.

Поводом для шутки стало то, что и Волочкова, и Собчак уже делали подобные кадры в купели. Волочкова во время интервью с Малаховым несколькими годами ранее. Собчак — 2 января этого года. Журналистка поделилась в сети обнаженным фото и рассказала, что любит ходить в баню после, а не перед Новым годом.



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