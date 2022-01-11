В Казахстане задержали почти 10 тысяч человек

В Казахстане по данным на утро 11 января за все время протестов и беспорядков задержали 9,9 тысяч человек. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на данные МВД страны.

Представители силовых органов отчитались, что в городе Тараз изъяли пистолет «Макарова», магазины к пистолету без патронов, бронежилет и пневматический пистолет «ТОЗ 35», начато досудебное расследование.

В Алматы, как отчитались в комендатуре города, за сутки задержали 1237 человек, которых обвиняют в участии в актах терроризма, мародерстве и других преступлениях. Власти рапортовали об изъятии более 30 единиц огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов и сообщили, что Медеуский, Аузовский и Алатауский районы и прилегающий к городскому аэропорту жилой массив и микрорайон «Ожет» «зачищены от бандитских группировок».

Всего в Казахстане после беспорядков начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам, отчитались в пресс-службе президента.

Пресс-служба Алматинского городского суда сообщила, что в городе во время беспорядков погиб судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Мурат Абраев. Накануне начальник полиции Жамбылской области Казахстана, генерал Жанат Сулейменов и полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев покончили с собой после протестов и беспорядков в стране.

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Протесты в Казахстане начались со 2 января с города Жанаозен, где жители вышли на улицы, протестуя против роста цен на сжиженный природный газ. Мгновенно карта протестов расширилась по всей территории Казахстана, и требования митингующих политизировались. Самые радикальные события происходили в городе Алматы.

В ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку, президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны, а затем возглавил Совет безопасности, председателем которого ранее был экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. 5 января Токаев обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы».

В стране развернуты миротворческие силы ОДКБ — 2300 человек из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистан. Они дислоцированы в Нур-Султане, Алматы, Алматинской области.

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