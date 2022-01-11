 

В Китае город-миллионник закрыли после двух случаев заражения “Омикроном”

11.01.2022, 14:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За период с 10 января в городе было зарегистрировано всего 58 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, пишет агентство.

Городские власти обязали жителей оставаться дома на самоизоляции и запретили движение почти всех транспортных средств. В супермаркетах продают только предметы первой необходимости. Также приостановлена работа предприятий, предоставляющих услуги по доставке на дом, сообщает Синьхуа.

По данным Bloomberg, в понедельник в городе подтвердили первые два случая омикрона.

Во вторник Китай сообщил о 110 новых местных случаях заражения вирусом. Это незначительная цифра по сравнению с сотнями тысяч случаев, к примеру, как в США, пишет AFP.

Но она вызывает тревогу у китайских властей, поскольку они готовятся к проведению Олимпийских игр в Пекине, и уже ожидается, что мероприятие будет иметь строгие протоколы безопасности в связи с коронавирусом, отмечает агентство.

Контекст:

На прошлой неделе в этой же провинции на карантин закрыли город-миллионник Юйчжоу. Уже третью неделю на карантине находятся также жители 13-миллионного города Сиань, пишет агентство.

По данным Университета Хопкинса, на 11 января 2022 года в Китае с населением 1,402 млрд с начала эпидемии подтвердили почти 117 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались 4849 пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / В отношении ряда СМИ-иноагентов составили первые протоколы из-за отсутствия маркировки

01.07 / За ходом голосования по Конституции в Магаданской области следят более 300 наблюдателей

01.10 / УП – Венгрия собирается продолжить блокировать путь Украины в НАТО

18.10 / Гидрометцентр посоветовал не рассчитывать на возвращение «бабьего лета»

31.12 / Международную космическую станцию решили использовать до 2030 года – NASA

04.02 / В Испании срочно ищут шприцы для экономной вакцинации

01.02 / На трех судей КС Украины составлены админпротоколы

02.11 / Депутат рассказал о нацеленных на снижение безработицы среди молодежи программах

18.02 / Лукашенко внес изменения в соглашение с Россией о поставках и транзите газа

12.04 / Галкин показал кадры видеосвязи Пугачевой с космонавтами в 1978 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика