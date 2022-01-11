Лыжницы обвинили власти Белоруссии в отзыве лицензий из-за поддержки оппозиции

Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович не допущены до участия в международных соревнованиях, включая квалификационные к Олимпийским играм, из-за поддержки оппозиции, утверждает агентство Reuters.

Андриюк утверждает, что из-за этого решения она не смогла принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Пекине, которые начнутся 4 февраля.

«Спортивные власти дословно обвинили меня в поддержке оппозиции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters слова Андриюк.

Долидович отметила, что не понимает причину отстранения: «Я не сделала ничего, за что могла бы быть дисквалифицирована и лишиться лицензии». Лыжницы заявили, что Белорусский лыжный союз отозвал их лицензии для участия в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта.

В связи с этим они не могут принять участие в том числе в квалификационных соревнованиях к главным стартам года. По версии лыжниц, глава белорусского союза Александр Дорохович отдал распоряжение запретить им выступать и готовиться на сборах с национальной командой в ноябре.

Напомним, ранее белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства Белоруссиии. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.