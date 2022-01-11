В Польше объяснили политику сдерживания РФ страхом

Политика сдерживания РФ представляет собой не более чем попытку спрятать страх перед «российской угрозой», рассказал профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.

«Мы боимся Москвы, но ей тоже следует бояться, ведь мы ее «сдерживаем», – цитирует его газеты Mysl Polska, передает РИА «Новости».

По его словам, члены Североатлантического альянса верят в собственную теорию о том, что РФ опасна, поэтому решено было приглушить опасения с помощью самообмана. При этом, не все военные НАТО согласны рисковать жизнью ради выполнения требований в рамках пятой статьи Вашингтонского договора.

Эксперт сообщил о цели, которую поставили перед Польше страны альянса, поэтому Варшаве навязывают якобы врожденную русофобию.

Модзелевский убежден, что доктрина по сдерживанию РФ была основана на предвзятом отношении к «невежественным кацапам», которые ошибочно считались неспособными адекватно оценить военную мощь НАТО.

Ранее Киев и страны Запада обвинили Россию в начале подготовки к нападению на Украину. В Кремле эти обвинения не раз отвергали, президент Владимир Путин отмечал, что РФ ни на кого не собирается нападать.