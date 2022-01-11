Экс-солистка музыкальной группы Artik Asti возвращается на сцену в качестве сольной певицы

14 января планируется релиз первого сольного сингла Asti. Настоящее имя певицы – Анна Дзюба, однако она решила сохранить свой звездный псевдоним.

Первый сольный трек артистки называется «Феникс», сниппет уже есть в интернете. Предполагается, что текст песни – это намек на причины разрыва дуэта с Артемом Умрихиным. 10-летнее сотрудничество обвенчалось разрывом.

Песня раскрывает тему изматывающей любви и тяжком расставании с любимым. Интересно, что в СМИ часто ходили слухи о тайных отношениях Анны Дзюбы с женатым Artik. А в прошлом году, зимой артистка отдала свое сердце бизнесмену Станиславу Юркину. И слухи о статусе любовницы Артема Умрихина прекратились.

Певица ожидает от фанатов поддержки на начале пути сольной карьеры. Asti поблагодарила своих фоловеров за доверие и терпение, о чем написала в своем Инстаграм.

Многие звезды большой эстрады поддерживают Asti в выборе сольной карьеры, восхищаясь ее первой песней.

Источник: slovodel.com