Виктория Дайнеко назвала бывшего супруга абьюзером и шантажистом

Виктория Дейнеко и барабанщик Дмитрий Клейман уже пять лет в разводе. Их расставание спровоцировало громкий скандал – пара обвиняла друг друга в домашнем насилии, а певица заявила, что ее супруг абьюзер и шантажист.

Бывший супруг звезды утверждает, что она избивала его. Сама же певица опровергает эту информацию и подозревает Клеймана в шантаже. «Мне угрожали, что сольют фото дочери в Интернет. Я уверена в том, что это Дмитрий, поскольку только у него были эти фотографии», – говорит певица.

Известно, что Дейнеко не раз говорила о том, что супруг уделяет их ребенку мало внимания. Дмитрий Клейман даже не поделился с дочерью новостью о появлении брата – малыша родила новая избранница барабанщика. Певица негодовала: «Об этом мы с дочерью узнали из новостей».

Виктории Дайнеко 34 года, и ее вполне устраивает статус свободной женщины. Как признается певица, ей надоели постоянные скандалы и издевательства со стороны Клеймана. Сейчас звезда регулярно посещает сеансы психотерапевта.

Поклонники же с беспокойством относятся к этой ситуации, поскольку дочь звездной пары растет в неполноценной семье. Фанаты неоднократно оставляли комментарии под постами Виктории Дайнеко, не переживает ли она, что дочка будет расти без отца. «Меня больше волнует, что она росла бы в негативной атмосфере, где родители постоянно ругаются. Я уверена, что в моей жизни появится мужчина, который станет хорошим отчимом для дочери», – отвечает Дейнеко.

Сама певица не сильно старается делиться с фанатами своей личной жизнью, она тщательно скрывает внешность дочери и не говорит ее имени на протяжении шести лет. Ходили слухи, что ребенка назвали Лидия, но Дейнеко опровергла эту информацию.

Дмитрий Клейман стал единственным, с кем певица рассталась с бурным скандалом. К примеру, она с добротой отзывается о Гарике Руднике, с которым у нее были отношения на «Фабрике звезд», и об Алексее Воробьеве. Виктория Дайнеко уверяет, что чувств к этим мужчинам не осталось, но они поддерживают дружеские отношения.

Источник: dni24.com