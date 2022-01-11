Паралич сна: что это такое и в чем причины

Сонный паралич или паралич сна известен немалому числу людей. Многие даже не знают определения этого состояния, но точно с ним сталкивались, получив в процессе массу неприятных ощущений. Как показывает статистика, примерно 8 процентов населения так или иначе сталкиваются с этим состоянием хотя бы единожды за свою жизнь. Но в некоторых состояниях и при ряде заболеваний подобные случаи могут происходить чаще.

Что же такое паралич сна и почему он возникает? Если говорить простым языком, то это состояние, когда человек уже проснулся, либо сделал это отчасти, но при этом не может пошевелиться. Сигналы привести в движение ту или иную часть тела не доходят до действия несмотря на всё желание сделать это. При этом у человека может возникать необоснованный страх и даже паника, зрительные и слуховые галлюцинации и много других неприятных ощущений.

Насколько это опасно

Стоит отметить, что данное состояние проходит самостоятельно без какого бы то ни было вреда для организма. Обычно нашему организму достаточно короткого срока (от нескольких секунд до нескольких минут) для того, чтобы проснуться полностью. Впрочем, порой сонный паралич может быть следствием тех или иных деструктивных процессов, происходящих на психологическом или даже физиологическом уровне. Среди них следующее:

Апноэ;

Мигрень;

Тревожные расстройства;

Артериальная гипертензия;

Нарколепсия.

Очевидно, что все эти состояния неприятны и даже опасны сами по себе, поэтому в данном случае нужно лечить причину, а следствие пройдет самостоятельно.

Что происходит во время сонного паралича и в чем причина

Процесс сей, на самом деле, совершенно естественный, и происходит каждую ночь. Всё дело в том, что у человека имеется две фазы сна – медленная и быстра. Вторая длится меньше по времени и периодически сменяется первой. Именно в фазе быстрого сна мы видим сновидения. При этом мозг на данный период полностью выключает мышцы, кроме глазных и тех, что отвечают за сердцебиение, а также дыхание. Делается это для того, чтобы во сне мы не двигались, не получали травм и не наносили их окружающим.

Однако порой происходит так, что в фазе быстрого сна мозг (его часть) просыпается, в то время как мышцы всё ещё находятся в парализованном состоянии. Практика показывает, что такое чаще случается у людей в состоянии стресса, студентов, активно работающих медиков и всех тех, кто вынужден сильно перенапрягаться. Кроме того «спусковым крючком» может стать принятие алкоголя или кофеина, а также ненормированный сон.

Что делать при сонном параличе

Как мы уже говорили выше, ситуация эта пусть и неприятная (особенно если сопровождается галлюцинациями), но фактически безвредная. Впрочем, на фоне таких случаев человек вполне может погрузиться в депрессию и даже начать бояться ложиться спать. Делать этого ни в коем случае не стоит, и поэтому важно с самого начала правильно реагировать на происходящее.

В первую очередь стоит успокоиться и понять, что через несколько секунд (самое большее – пару минут) вы сможете начать двигаться. Поэтому лучше просто постараться уснуть или хотя бы просто не думать о происходящем. Последнему помогают медитативные практики или напротив – сосредоточение на чем-то сложном, вплоть до математических уравнений. Специалисты также говорят о том, что данное состояние можно «прогнать», начав пробовать шевелить какими-либо частями тела вроде языка или пальцев. Как правило, достаточно быстро это помогает восстановить контроль над телом.