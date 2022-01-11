Юбилей Константина Хабенского отметят несколько телеканалов России

11 января Константин Хабенский празднует свое 50-летие. Известный артист держит свою личную жизнь в тайне. А вот что касается кино и театра, то тут Хабенский всегда открыт.

Звездный актер не часто появляется на светских мероприятиях, не любит раскрывать душу в социальных сетях и всегда игнорирует вопросы журналистов о своей семье. Друзья Константина Хабенского озвучили свои версии, какое кино они бы сняли про своего товарища. Ответы, конечно, повеселили актера.

В честь юбилея актера на экраны выйдет фильм с названием «Люди, которых я люблю». Интересный факт, что когда-то, будучи студентам театрального училища, Константин Хабенский назвал так свое сочинение.

Фильм будет автобиографическим, и впервые Константин Хабенский покажется зрителям без маски. Сюжет совместили с сочинением актера и рассказами его близких друзей.

Источник: tvmag.ru