Гранат помогает снизить артериальное давление

Турецкие медики рассказали о пользе граната для здоровья организма. Врачи рекомендуют питаться этим фруктом для снижения артериального давления.

Медики провели исследование, в котором люди, страдающие повышенным давлением, две недели пили сок граната. В исследовании участвовали добровольцы от 30 до 60 лет. В результате благодаря употреблению гранатового сока они смогли снизить свое артериальное давление. Тем не менее, эксперты предупреждают, что не нужно злоупотреблять этим фруктом.

Врачи уточнили, что людям с пониженным давлением стоит отказаться от граната. Фрукт может нанести вред здоровью гипотоников.

Употребление граната и его сока является профилактикой сахарного диабета, ожирения, болезни Альцгеймера, гриппа, ОРВИ. Также гранат полезен для иммунной и пищеварительной системы, кровообращения и здоровья кожи.

Источник: inosmi.ru