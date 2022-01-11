 

Гранат помогает снизить артериальное давление

11.01.2022, 13:57, Разное
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Турецкие медики рассказали о пользе граната для здоровья организма. Врачи рекомендуют питаться этим фруктом для снижения артериального давления.
Медики провели исследование, в котором люди, страдающие повышенным давлением, две недели пили сок граната. В исследовании участвовали добровольцы от 30 до 60 лет. В результате благодаря употреблению гранатового сока они смогли снизить свое артериальное давление. Тем не менее, эксперты предупреждают, что не нужно злоупотреблять этим фруктом.

Врачи уточнили, что людям с пониженным давлением стоит отказаться от граната. Фрукт может нанести вред здоровью гипотоников.

Употребление граната и его сока является профилактикой сахарного диабета, ожирения, болезни Альцгеймера, гриппа, ОРВИ. Также гранат полезен для иммунной и пищеварительной системы, кровообращения и здоровья кожи.

Источник: inosmi.ru



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