 

“Какие стройные и длинные”. Актриса студии “Квартал 95” Сопонару развела ноги перед камерой

11.01.2022, 13:50, Новости дня
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“The Вайб”, – написала она.

Актриса запечатлена на пляже за столом с бокалом коктейля в руке. Она откинулась на спинку скамейки и подняла согнутую ногу.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

“Какие стройные, красивые и длинные ноги у сногсшибательной женщины с потрясающей фигурой”, – прокомментировал подписчик anvarshaipov.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах “Країна У”, “Однажды под Полтавой”, “Лига смеха”, “Игры приколов”. Является актрисой проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала”. Это развлекательный телепроект, который выходит на “1+1”. Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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