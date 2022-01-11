Минздрав планирует рассмотреть вакцинацию детей от пяти лет ориентировочно с апреля – Кузин

“Опыт других стран, где уже проводят прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от COVID-19 предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах”, – сообщил Кузин.

Он отметил, что рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививке детей от пяти лет еще не было.

“То есть, на уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от пяти лет ориентировочно с апреля”, – сказал он.

Кузин заявил, что советует делать прививки детям, если дети имеют серьезные заболевания.

“Если ребенок имеет сопутствующие заваривания – онко, астма, сердечно-сосудистые, то я бы советовал провести прививку. Потому что течение заболевания у такого ребенка может быть тяжелым. Если ребенок здоров, то решение будет зависеть от того, как часто этот ребенок посещает организованные коллективы. Я бы советовал вакцинироваться. Это необходимо для персональной защиты”, – сказал он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

По состоянию на 11 января в Украине первую дозу вакцины получили 14,8 млн человек, две дозы – 14 млн, дополнительную дозу – 6669, бустерную – 28 тыс.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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