Свитолина рассказала, какой важный совет ей дал Владимир Кличко

Она сказала, что пока не знает, когда уйдет из профессионального спорта, хотя считает, что для теннисисток оптимальный возраст для завершения карьеры – 30–32 года, но уже думает о будущем (сейчас Свитолиной 27 лет).

“Кстати, совет очень хороший мне Вова Кличко дал, еще когда я только открывала свой фонд. Мы с ним пересекались – он мне очень помог. И он мне дал такой совет, что до заката карьеры уже нужно думать, чем ты будешь заниматься, и строить планы. И это меня очень зацепило. Я стала больше об этом думать”, – сказала спортсменка.

Поэтому, по словам Свитолиной, она начала заниматься инвестированием, в том числе в недвижимость и бизнес.

“Я очень аккуратно ко всему этому отношусь. Но стараюсь обустроить “подушку” после того, как я закончу. Если вдруг, например, завтра у меня закончится моя карьера, чтобы у меня был какой-то пассивный доход, который будет мне приносить деньги. Для меня это очень важно. И я буду спать спокойно”, – сказала теннисистка.

При этом она призналась, что точно не решила, чем будет заниматься после карьеры игрока. Возможно, это будет тренерская работа, “потому что хочется делиться своим опытом”. В этом случае, по словам Свитолиной, она хотела бы начинать тренировать именно в Украине, потому что “нужно давать что-то обратно”.

Спортсменка также напомнила, что прослушала курс по нутрициологии в Канаде, и не исключила, что в дальнейшем будет заниматься именно темой здорового питания.

“Мне было очень интересно, и, может быть, в дальнейшем мне это поможет и будет моей профессией. Так как в спорте все тоже связано с питанием”, – рассказала Свитолина.

Интервью со Свитолиной выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. С детства занималась теннисом. В 12 лет переехала в Харьков.

Первый серьезный титул Женской теннисной ассоциации (Women’s Tennis Association, WTA) украинка выиграла в 2013 году, когда одержала победу на турнире серии International в Азербайджане. В том же году Свитолина вошла в топ-50 мирового рейтинга WTA, в 2015 году – в топ-20, а в 2017 году – в топ-10. Она стала первой украинкой, которая попала в десятку сильнейших теннисисток мира. Самое высокое место в рейтинге – третье – Свитолина занимала в 2017–2018 годах. Сейчас украинка на 16-м месте.

За свою карьеру Свитолина выиграла 16 титулов WTA, последний – в 2021 году в Чикаго, и заработала $21 млн призовых, сообщается на сайте ассоциации.

На летней Олимпиаде 2020 года в Токио украинка завоевала бронзовую медаль. Это первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса.

В июле 2021 года Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса (он занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов).



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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