 

Мнение: Бойкот и солидарность

11.01.2022, 13:44, Разное
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Число заведений Санкт-Петербурга, открыто бойкотирующих QR-коды, подошло к 100. Власть пока не комментирует инициативу, хотя прокуратура готова к проверкам саботажников.

Здесь, видимо, будет играть большую роль фактор времени. Пока 100 заведений для 5-миллионного города – это капля. Но в случае, если власть замешкается с репрессиями, присоединение к проекту может перерасти в обвальное – в конце концов, владельцы теряют свои кровные, десятки (а точнее, сотни) тысяч людей, занятых во второй важнейшей отрасли экономики города, лишаются заработка. Во имя чего эти жертвы – никому не понятно, особенно на фоне все большей бессмысленности любых запретов.

Поэтому главное в этом бойкоте – как можно более быстрое присоединение все большего числа предприятий услуг города. В какой-то момент их число станет совершенно неподъемным для бегловского гестапо. По сути, бойкот плюс солидарность способны переломить ситуацию. Другого пути спасти свой бизнес, рабочие места и заработки у людей все равно нет.

Источник: Эль Мюрид



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