 

В Канаде сообщают о всплеске детских отравлений каннабисом

11.01.2022, 13:26, Разное
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Изначально либерализацию законодательства проводили как раз для снижения рисков от случайного употребления детьми. Так планировалось обучать родителей и опекунов основам безопасности. А также были введены требования к самим продуктам, содержащим наркотик: они ограничили его крепость, а также обязали производителя выпускать их в упаковке, с «защитой от детей». 

Однако практика показала рост числа отравлений веществом. С начала легализации в январе 2016 года медицинская помощь потребовалась более чем 500 детям. Однако тяжелых случаев было относительно немного: всего 32,7% были госпитализированы, и 3,6% попали в отделения интенсивной терапии. 

Легализация марихуаны в Канаде шла в два этапа: в 2018-м году в стране разрешили продажу цветов, семян  и масла каннабиса, в 2020-м — легализовали пищевые продукты и другие товары. Вслед за расширением свобод росло и количество отравившихся детей. 

В период с 2016 по 2018 год, когда легализована была только медицинская марихуана, неотложная помощь потребовалась только 81 ребенку (25% из них были госпитализированы. С 2018 по 2020 отравились уже 124 ребенка (24% попали в больницу. А только с февраля 2020 по март 2021 скорая потребовалась 317 детям и 39% из них были госпитализированы. 

Полная легализация марихуаны совпала в Канаде с началом пандемии COVID-19. В этот период резко снизилось количество отравлений любого рода. Кроме случаев, связанных с коноплей. После того, как пищевые продукты с каннабисом поступили в продажу 10% всех случаев отравления стали приходиться на них. 

Отравление каннабисом может тяжело сказаться на физическом и психическом здоровье детей. Специалисты предупреждают о тяжких последствиях, включая изменения в поведении, судороги, угнетение дыхания, проблемы с координацией и равновесием, и даже кому. 

Наибольшую опасность представляют именно пищевые продукты с каннабисом, поскольку они имеют высокую концентрацию вещества. При этом, как правило, они выглядят крайне привлекательно для детей, поскольку часто речь идет о сладостях.



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