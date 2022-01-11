Тренер Татьяна Тарасова рассказала о госпитализации и лечении

Татьяна Тарасова госпитализирована, об этом она пояснила сама. Причины вынужденного лечения пока что не разглашаются.

На финальном выпуске шоу «Ледниковый период» зрители заметили отсутствие Татьяны Тарасовой. Заслуженный тренер по фигурному катанию снова попала в больницу и находится под наблюдением врачей. Отсутствие спортсменки на шоу показалось зрителям подозрительным, а вскоре Тарасова пояснила журналистам о своей госпитализации.

Подробности лечения не разглашаются. Известно, что недавно к спортсменке приезжала скорая помощь. Причина визита докторов была боль в области живота. Тарасовой облегчили состояние, но в больницу она не уехала. Фигуристка не объяснила никак причину госпитализации и отказалась что-либо комментировать, пишет портал iReactor.

Источник: www.vseprosport.ru