Наследница Лепса отправила папу на пенсию

Молодая певица Ева Лепсверидзе, дочь известного российского певца под именем Григорий Лепс, на днях приняла участие в шоу-программе телеканала НТВ «Звезды сошлись». там она пояснила зрителям телеканала, как ей все же удалось выйти на сцену против воли отца.

В свои 19 лет наследница Лепса покорила зрителей программы не только своим певческим талантом, но и скромностью, а также отменным воспитанием. Девушка очень достойно заявила, что никогда не ставила целью быть певицей. Ранние занятия музыкой были больше как хобби. И по большей части отец был против ее карьеры музыканта.

Все решил случай. В 2017 году Ева приняла участие в “Крокус Сити Холл”, тогда ей было 15 лет, и спела она вместе с внучкой президента московского ЦСКА. Так появился дует, который вскоре перерос в трио вместе с Эден Голан, которую телезрители знают благодаря проекту “Голос. Дети”. Сегодня Ева активно занимается вокалом, танцами, совмещая все это с учебой в университете.

Звездному папе ничего более не оставалось, как признать талант дочери и после образования группы взять на себя продюсерские заботы.

Источник: utro-novosti.ru