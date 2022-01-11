 

Наследница Лепса отправила папу на пенсию

11.01.2022, 13:10, Разное
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Молодая певица Ева Лепсверидзе, дочь известного российского певца под именем Григорий Лепс, на днях приняла участие в шоу-программе телеканала НТВ «Звезды сошлись». там она пояснила зрителям телеканала, как ей все же удалось выйти на сцену против воли отца.
В свои 19 лет наследница Лепса покорила зрителей программы не только своим певческим талантом, но и скромностью, а также отменным воспитанием. Девушка очень достойно заявила, что никогда не ставила целью быть певицей. Ранние занятия музыкой были больше как хобби. И по большей части отец был против ее карьеры музыканта.

Все решил случай. В 2017 году Ева приняла участие в “Крокус Сити Холл”, тогда ей было 15 лет, и спела она вместе с внучкой президента московского ЦСКА. Так появился дует, который вскоре перерос в трио вместе с Эден Голан, которую телезрители знают благодаря проекту “Голос. Дети”. Сегодня Ева активно занимается вокалом, танцами, совмещая все это с учебой в университете.

Звездному папе ничего более не оставалось, как признать талант дочери и после образования группы взять на себя продюсерские заботы.

Источник: utro-novosti.ru



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