 

Игорь Крутой поздравил супругу с годовщиной и рассказал, как чуть не опоздал на роспись

11.01.2022, 13:08, Разное
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Композитор Игорь Крутой нечасто радует подписчиков фотографиями со своей супругой Ольгой. Но накануне у пары состоялась годовщина – их союзу исполнилось 24 года. В честь этого композитор порадовал публику трогательным видео.
Крутой предался воспоминаниям со дня свадьбы. «24 года назад мы заключили счастливый союз. Этот день был просто безумным. Расписываться решили в Нью-Йорке, моим свидетелем был Ринат Ахметов, а дружкой Оли, ее подруга из Питера Маша. Как сейчас помню, чуть не опоздали на свою же роспись. Потом мы как-то поняли, что такой радостный момент необходимо запечатлеть и Ринат срочно отправил нашего друга Александра Куюмджи покупать фотоаппарат и делать снимки. Этот день мы впятером отметили в ресторане, а на следующий день приехали артисты из Москвы на «Песню года в Нью-Йорке», и мы устроили большой пир», – вспоминает знаменитость.

Благодаря сестре композитора состоялось знакомство с будущей супругой Ольгой. Тогда она проживала в США, занималась развитием бизнеса, бросить который не могла. На тот момент у женщины уже была дочь Вероника, которую впоследствии принял и удочерил Игорь Крутой. Вскоре у пары появилась общая дочь – с девочкой у композитора особая связь. Недавно выяснилось, что у Крутого есть внебрачный сын Яков, который впервые стал отцом. Композитору нравится проводить время с внуком, названным в его честь.

По словам композитора, эти 24 года пролетели как день. Сейчас супруги проводят отпуск на Карибах вместе со своей дочкой Александрой. Игорь Крутой намекнул, что хотел бы вместе с супругой Ольгой принять участие в шоу «Танцы со звездами». Композитор убежден, что они еще молоды и жизнь продолжается, поэтому стоит брать от нее все самое хорошее и запоминающееся. «Это не мы постарели, а наши дети и внуки выросли», – говорит Крутой.



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