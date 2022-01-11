Светлана Малькова опровергла слухи недоброжелателей о том, что хочет вернуть мужа

Светлана Малькова опровергла домыслы хейтеров о том, что пытается привлечь к себе внимание бывшего мужа. Она резко ответила на вопрос фолловера в своем Инстаграм-аккаунте. Это было ей явно неприятно.

В прошлом году Малькову бросил муж, оставив ее саму с четырьма детьми. Напомним, что в браке они прожили 17 лет. Роман Мальков ушел к звезде мюзиклов – Анастасии Макеевой. Бизнесмен разрабатывал для новой избранницы проект дачи, так они и познакомились. Со временем отношения из рабочих постепенно стали романтическими, и пара перешла на новый этап отношений.

Эта новость стала удивлением и разочарованием для родных и близких людей семьи Мальковых. А на Анастасию Макееву обрушилась критика. Брошенная жена начала часто появляться на ток-шоу. Малькова обвиняла новую избранницу мужа в том, что она разрушила ее семейный очаг и увела возлюбленного, с которым прожила 17 лет.

Сначала Макеева реагировала на обвинения Светланы Мальковой, но со временем перестала. Подписчики заметили, что Малькова начала часто вести прямые эфиры в Инстаграм и всячески пытаться привлечь к себе внимание. Были слухи, что жительница таким образом пытается вернуть мужа, однако Малькова опровергла это предположение. Ей оно явно не понравилось и даже разозлило.

Источник: www.vokrug.tv