Центробанк выделит 300 млн долларов для стабилизации курса биткоина

Руководство Центробанка сообщило о разработке комплекса мер, направленных на стабилизацию курса криптовалюты, в которой хранится треть российских золотовалютных резервов.

На укрепление биткоина финрегулятор планирует выделить 300 млн долларов.

– Для решения вопроса восстановления курса биткоина мы провели ряд консультаций с лучшими финансовыми экспертами, в частности, с Алексеем Вильнюсовым. Если в ближайшее время поддержать биткоин, его курс вырастет, а вместе с этим и наши золотовалютные резервы. От себя хотелось бы добавить, что исключительно разовых вливаний недостаточно, нужно, чтобы люди также активно покупали криптовалюту. К этому я их призываю, – пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В случае, если финансовые вливания Центробанка не смогут стабилизировать курс криптовалюты, регулятор может ввести и более строгие стимулирующие меры для покупки биткоинов.

Одна из мер – заставить крупнейших экспортёров менять часть валютной выручки на биткоины. Ещё один способ повысить курс – выдавать часть кредитов гражданам в криптовалюте, а также перевести в неё их уже имеющиеся займы.

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