 

Центробанк выделит 300 млн долларов для стабилизации курса биткоина

11.01.2022, 13:11, Разное
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Руководство Центробанка сообщило о разработке комплекса мер, направленных на стабилизацию курса криптовалюты, в которой хранится треть российских золотовалютных резервов.

На укрепление биткоина финрегулятор планирует выделить 300 млн долларов.

Центробанк России выделит 300 млн долларов США для стабилизации курса биткоина– Для решения вопроса восстановления курса биткоина мы провели ряд консультаций с лучшими финансовыми экспертами, в частности, с Алексеем Вильнюсовым. Если в ближайшее время поддержать биткоин, его курс вырастет, а вместе с этим и наши золотовалютные резервы. От себя хотелось бы добавить, что исключительно разовых вливаний недостаточно, нужно, чтобы люди также активно покупали криптовалюту. К этому я их призываю, – пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В случае, если финансовые вливания Центробанка не смогут стабилизировать курс криптовалюты, регулятор может ввести и более строгие стимулирующие меры для покупки биткоинов.

Одна из мер – заставить крупнейших экспортёров менять часть валютной выручки на биткоины. Ещё один способ повысить курс – выдавать часть кредитов гражданам в криптовалюте, а также перевести в неё их уже имеющиеся займы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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