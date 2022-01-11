“Вообще голая! Ни стыда, ни совести”. 45-летняя Волочкова снялась в постели

“Иногда, когда я прошу Сергея меня сфотографировать, он проявляет свой креатив и, не предупреждая меня, снимает видео. Зачастую получаются интересные результаты, которыми очень хочется с вами поделиться. Замечательный он человек”, – написала балерина.

Волочкова запечатлена лежащей в постели в “голом” купальнике, имитирующим обнаженное тело.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Настя, а у вас одежда есть? Стыдно за вас. То в трусах и лифчике, то в купальнике. Оденьтесь, пожалуйста, надоели голожопые фото”, – отметила подписчица tatianatimofeeva5540.

“Вообще голая! Про дочь не думает. Ни стыда, ни совести. Что ей дочь в старости скажет?” – написала bondar5707.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир. С новым мужчиной Сергеем она познакомилась на программе “Давай поженимся” (“Первый канал”), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.

Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

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