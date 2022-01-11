Скандалы: «Переспал с Барановской»

Милена Дейнега: Григорий Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой из-за его измены с бывшей супругой Андрея Аршавина

Популярный певец Григорий Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой из-за его измены с телеведущей Юлией Барановской. Такое мнение «Экспресс Газете» озвучила певица Милена Дейнега. Также она прокомментировала слухи о романе Шаплыковой с молодым манекенщиком. В частности, существует версия о том, что экс-супруга Лепса устала от его пьянства и завела себе 31-летнего молодого любовника — модель Дома моды Славы Зайцева Дмитрия Савчука.

Но Дейнега говорит о том, что в это не верит. По ее словам, молодой человек не является альфонсом, поэтому ему не нужна связь со «взрослой женщиной», ведь и без дополнительной поддержки дела у парня идут отлично.

«А с Лепсом она разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской. В это я больше готова поверить», — сказала Дейнега.

Что касается самой Барановской, то ей периодически приписывают различные громкие романы, однако до сих пор ни один из слухов не подтвердился. В частности, в разное время говорили об отношениях экс-жены Аршавина с Кириллом Туриченко, Максимом Галкиным и Александром Гордоном.

Напомним, в начале декабря всех поклонников Григория Лепса шокировала новость о его разводе с Анной Шаплыковой после двадцати лет совместной жизни. Бракоразводный процесс обошелся без громких скандалов и заявлений, поскольку пара решила разойтись на мирной ноте.

Ни Лепс, ни его супруга развод не комментируют, что стало причиной расставания — неизвестно.

Напомним, Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году, а через два года официально расписались. Супруги воспитывают троих детей — дочерей Еву, Николь и сына Ивана.