 

Скандалы: «Переспал с Барановской»

11.01.2022, 13:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Милена Дейнега: Григорий Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой из-за его измены с бывшей супругой Андрея Аршавина

Популярный певец Григорий Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой из-за его измены с телеведущей Юлией Барановской. Такое мнение «Экспресс Газете» озвучила певица Милена Дейнега. Также она прокомментировала слухи о романе Шаплыковой с молодым манекенщиком. В частности, существует версия о том, что экс-супруга Лепса устала от его пьянства и завела себе 31-летнего молодого любовника — модель Дома моды Славы Зайцева Дмитрия Савчука.

Но Дейнега говорит о том, что в это не верит. По ее словам, молодой человек не является альфонсом, поэтому ему не нужна связь со «взрослой женщиной», ведь и без дополнительной поддержки дела у парня идут отлично.

«А с Лепсом она разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской. В это я больше готова поверить», — сказала Дейнега.

Что касается самой Барановской, то ей периодически приписывают различные громкие романы, однако до сих пор ни один из слухов не подтвердился. В частности, в разное время говорили об отношениях экс-жены Аршавина с Кириллом Туриченко, Максимом Галкиным и Александром Гордоном.

Фото: @baranovskaya_tv

Напомним, в начале декабря всех поклонников Григория Лепса шокировала новость о его разводе с Анной Шаплыковой после двадцати лет совместной жизни. Бракоразводный процесс обошелся без громких скандалов и заявлений, поскольку пара решила разойтись на мирной ноте.

Ни Лепс, ни его супруга развод не комментируют, что стало причиной расставания — неизвестно.

Напомним, Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году, а через два года официально расписались. Супруги воспитывают троих детей — дочерей Еву, Николь и сына Ивана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Три месяца под прицелом камер: Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу

22.04 / Пилоты норвежских ВВС после встречи с российским МиГ-31 обратились к психологу

21.12 / Мнение: Ваграмский финал

21.07 / Начальник ГИБДД России рассказал подчинённым о вреде позолоты на унитазах

01.08 / Мнение: В Севастополе открывается Матросский бульвар

16.01 / “Мне никогда не надоест “: Ирина Дубцова решила продолжить отдых на Мальдивах

24.09 / Синие ночи в картонной короне

08.02 / Мнение: Про советских бабушек, самовары и выпечку…

02.06 / Мнение: Письмо: “В жутком минусе из-за липучести”

03.10 / Мнение: Ничему нет объяснения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика