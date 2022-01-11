МИД России потребовал от США вернуться в границы 1776 года

В Женеве на конференции по обеспечению безопасности заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков потребовал от американской стороны, чтобы США привели свои границы к состоянию, в котором они находились на момент приобретения страной независимости в 1776 году.

– Нас со всех сторон обвиняют в том, что Россия якобы захватывает чужие земли. Но пусть эти обвинители посмотрят на себя – за годы американской государственности Соединённые Штаты увеличили свою площадь в 10 раз. А всё за счёт кого? Исключительно за счёт захвата соседей – одна только Мексика благодаря “миролюбивой” внешней политике американцев уменьшилась в 2,5 раза. Гавайи вообще были нагло отжаты у Испании в 1900 году. Причём население этих территорий в ходе всех этих “присоединений” даже никто не спрашивал. И эти люди ещё нам говорят об аннексии Крыма, жители которого с радостью проголосовали за вступление в состав Российской Федерации. Это же просто позор! – эмоционально выступил в ходе переговоров представитель российского МИДа.

После выступления американским дипломатам была передана официальная нота с требованием вернуть страну в границы 1776 года и выплатить всем “захваченным” территориям “справедливую компенсацию за многолетнюю оккупацию”. В случае невыполнения требований до 1 февраля, Россия пригрозила начать расширять свою территорию “во всех направлениях”.

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