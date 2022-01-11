 

Турецкие медики: гранат поможет стабилизировать кровяное давление

11.01.2022, 12:27, Разное
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Повышенное кровяное давление не только причиняет физические неудобства, но и может привести к тяжёлым заболеваниям. Болезни сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди причин смерти в мире. В Турции провели исследования и выяснили, что гранат и гранатовый сок могут помочь регулировать артериальное давление.
В первую очередь гранат известен своей пользой для иммунной системы человека, используется в целях профилактики от простуды и гриппа, улучшает кровообращение, может унять воспаление в ротовой полости, полезен для пищеварительной системы. Это также сильный антиоксидант. Но польза его в борьбе с гипертонией малоизвестна. В то же время высокое давление называют «тихим убийцей» – люди, не привыкшие следить за своим давлением, могут связывать симптомы с совсем другими причинами.

Эксперты провели исследование среди людей возрастом от 30 до 60 лет. Пациенты две недели регулярно пили гранатовый сок по стакану в день, и в конце исследования у них было более стабильное кровяное давление, чем у тех, кто не употреблял сок.

Впрочем, всё должно быть в меру. Несмотря на пользу граната – кроме регуляции давления он также укрепляет сосуды и предотвращает их закупорку, – людям с пониженным давлением нужно быть аккуратными. Специалисты не рекомендуют им часто пить гранатовый сок, он может снизить давление ещё больше.

Источник: inosmi.ru



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