 

Воробьев: «Инсульт изменил мою жизнь навсегда»

11.01.2022, 12:27, Разное
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Известный певец и актёр Алексей Воробьев в 2013 году пережил инсульт из-за ужасной автомобильной аварии в Лос-Анджелесе.
Уже прошло практически 9 лет со дня, как молодой и талантливый Алексей Воробьев отправился в США с желанием раскрутиться, записать песни и набраться опыта у продюсера самой Lady GaGa – Red One. А уже через год он попал в ужасную автокатастрофу, которая, в последствии, повлекла за собой обширный инсульт. После трагедии молодому исполнителю пришлось заняться совсем другой работой: начал писать сценарии, снимать как режиссер, научился монтировать.

Только после того, как Алексей Воробьев лишился возможности появляться в кадре, ему пришлось освоить «закадровую работу». Как итог – он освоил для себя новые умения.

После многолетней паузы Воробьев решился ещё раз испытать судьбу и попытаться снова покорить музыкальные просторы американских чартов. На этот раз всё сложилось удачно. Исполнитель выпускает в США новые хиты и принимает участие в голливудских проектах.

Источник: radiokp.ru



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