 

Компания OnePlus презентовала флагманский смартфон OnePlus 10 Pro

11.01.2022, 12:27, Разное
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Компания OnePlus выпустила первый флагманский смартфон в 2022 году. Производитель оснастил OnePlus 10 Pro 6,7-дюймовым дисплеем с высокой частотой обновления 120 Гц, а также новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Известно, что продажи флагмана в Китае стартуют уже 11 января. Пользователи из Европы, Индии и Северной Америки смогут приобрести новинку чуть позже в этом году.
Разработчики смартфона долго скрывали подробности дизайна и функционала устройства, однако сейчас известно, что смартфон работает на базе ОС Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Емкость батареи составляет 5000 мА•ч. Есть возможность подключения проводной и беспроводной зарядки. Среднее время зарядки телефона – до 47 минут.

Устройство оснащено основной, сверхширокоугольной и телефото камерами, с теми же разрешениями, что и в прошлой модели — 48 Мп, 50 Мп и 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры теперь не 16 Мп, а 32 Мп.

Цена на смартфон в Китае стартует от 737 долларов.

Источник: srnsk.ru



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