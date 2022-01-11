Зеленский: Пора предметно договариваться о прекращении конфликта на Донбассе, и мы готовы к решениям на “нормандском” саммите

Советники посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми во время видеоконференции 4 января, после переговоров в Москве, “в рамках продолжения диалога в нормандском формате”, отметили в Офисе президента.

“Состоялся широкий обмен мнениями по поводу путей активизации совместной работы в рамках нормандского формата”, – говорится в сообщении.

Зеленский, как проинформировали в Офисе президента, приветствовал усилия партнеров Украины в нормандском формате, которые они продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита “Нормандской четверки” в декабре 2019 года.

“Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран”, – сказал президент.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который присутствовал на встрече, подтвердил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования.

“Он отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ, а также выполнения других решений Парижского саммита лидеров “Нормандской четверки”, – говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжать поддерживать контакты в нормандском формате на уровне советников “с целью согласования модальностей организации” следующего саммита лидеров стран нормандского формата”.

“Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита “Нормандской четверки”. Проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования”, – заявил Ермак.

Украинская сторона передала Плетнеру и Бонну информацию об имплементации сторонами решений парижского саммита и Минских договоренностей.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, сообщили в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

15 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

4 января Ермак провел телефонный разговор с Плетнером и Бонном перед их визитом в Москву и переговорами с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

6 января в Москве прошли переговоры Козака с Плетнером и Бонном. По словам замглавы администрации президента РФ, это были “краткие установочные переговоры”, чтобы “сверить часы” по поводу реализации Минских соглашений”. По его словам, участники обсудили возможность организации встречи в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне министров иностранных дел.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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