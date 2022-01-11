Скандалы: Авторитетные басмачи

Почему арестовали Армана Дикого которого считают одним из организаторов беспорядков в Казахстане

Начавшись как мирный протест против роста цен на газ, народное недовольство в Казахстане быстро переросло в кровавые беспорядки и захват госучреждений. Никто до сих пор не взял на себя ответственность за организацию бунта. Власти помимо нескольких госчиновников, подозреваемых в организации и пособничестве беспорядкам, арестовали и легенду преступного мира Казахстана — 37-летнего Армана Джумагельдиева, известного в криминальной среде как Дикий Арман или Неуловимый Арман.

Авторитет приехал в Алма-Ату 4 января — сразу же после начала волнений. Окружённый молодчиками Дикий рвался на трибуну и даже сделал несколько попыток возглавить протест. Своим рупором авторитет выбрал «Инстаграм», где у него аккаунт с полутора сотнями тысяч подписчиков. По словам самого Джумагельдиева, он прилетел в Казахстан, чтобы поддержать митингующих, поэтому находится здесь, на улицах, «со своим народом». По словам очевидцев, Дикому удалось увести за собой треть протестующих, но остальные якобы его не признали и прогнали.

После массовых случаев вандализма и ограбления магазинов Дикий понял, чем это всё ему грозит, и поменял риторику. Он начал отчаянно призывать остановить насилие. Джумагельдиев даже выходил в прямой эфир с перемотанной головой, выдавая себя за жертву беспорядков. Но это ему уже не помогло. 7 января авторитета задержали в Алма-Ате во время спецоперации в самый разгар бунта вместе с шестью членами его банды.

У ОПГ Дикого изъяли четыре полуавтоматических пистолета с полным боекомплектом, холодное оружие и бронированный автомобиль. Преступники пытались оказать сопротивление, но их быстро разоружили. На сегодня для следственных органов Казахстана Джумагельдиев, пожалуй, один из наиболее важных и крупных персонажей.

По данным источника Лайфа, задержанные в Шымкенте участники беспорядков якобы уже дают показания, что им платили за каждый выход на баррикады. Также идут упорные слухи, что к протестам якобы подключались и жители Киргизии, близкие по крови к жителям Шимкента. Вчера эти слухи пришлось опровергать госорганам Кыргызстана. По данным ГКНБ, версию об участии киргизов в беспорядках придумал сам Джумагельдиев, чтобы усилить хаос в регионе.

Кто такой Арман Дикий?

Арман Джумагельдиев родился в 1985 году в Шымкенте. Шымкент является столицей юга Казахстана. В отличие от северян, южане почти все знают казахский язык и легко мобилизуются при помощи религиозных и национальных лозунгов. Именно южане считаются основной ударной силой недавних беспорядков.

В юности Арман Дикий увлекался боксом, занимал первые места на соревнованиях, получал медали. Затем использовал приобретённые спортивные навыки для карьеры в местных преступных группировках.

Несмотря на то что Дикий — самый знаменитый преступник Казахстана, он активно отрицает воровские правила и придерживается другой теории: у казахов нет воров, есть батыры. Свою криминальную идеологию Джумагельдиев основывает на радикальном исламе и пантюркизме. Чем-то похожим руководствовались и басмачи начала прошлого века, которых поддерживали и ваххабиты, и Османская империя.

Впервые Джумагельдиев засветился в Шымкенте ещё в 2005 году, во время штурма гостиницы «Турист», где проходило учредительное собрание региональной ячейки движения «За справедливый Казахстан». Спортивная молодёжь под руководством Дикого выломала двери и пыталась избить нескольких оппозиционеров. Уже тогда под началом авторитета ходило несколько сотен погромщиков. Также у Дикого явно были покровители среди силовиков — за штурм гостиницы он единственный из всех нападавших получил всего лишь условный срок.

По одной из версий, Дикий может быть связан с олигархом Кайратом Сатыбалды. Бизнесмен — президент нескольких спортивных федераций Казахстана, в том числе и бокса. Судя по его инстаграму, Дикий до сих пор является одним из самых влиятельных людей в этой федерации.

В 2008 году Дикий получил вторую судимость за наркотики и оружие. Вскоре после освобождения Джумагельдиев переезжает жить в Турцию, где сближается с криминальным кланом братьев Салифовых, старший из которых — вор в законе Надир (Лоту Гули) — называл Джумагельдиева своим другом. Дикий даже участвовал в сходках воров, где однажды подтвердил мнение о себе как о предельно наглом и дерзком человеке. Воры в законе из кутаисского клана до сих пор ждут удобного момента, чтобы кровью смыть оскорбление, которое Дикий нанёс одному из законников — Гураму Чихладзе (Квежоевич). Говорят, что во время одной из сходок в Анталии Джумагельдиев якобы дал Квежоевичу пощёчину.

После убийства Гули в августе 2020 года вес Армана в криминальном мире Турции постепенно уменьшался. В последнее время Джумагельдиев вместе с членами своей банды базировался в отеле Grand Hyatt Istanbul, откуда безуспешно пытался обложить данью всю казахскую диаспору Турции. Также он активно продвигал пантюркизм и говорил о «глубоком родстве» всех тюркских народов. А казахских преступников Джумагельдиев приучал к использованию «когтей барса» по аналогии с террористической организацией «Серые волки» («Бозкурт»), у которых есть свой жест — «волчья голова», по которому члены «Бозкурта» узнают друг друга.

Тем не менее в последнее время Джумагельдиева видели чаще в Дубае, где на новогодние праздники он организовал шикарную вечеринку на яхте. По словам источника Лайфа, в Стамбуле у Дикого якобы возникли проблемы с законом — турецкие полицейские начали арестовывать членов его ОПГ. По данным МВД Казахстана, в декабре Джумагельдиев вернулся в страну.

Последние (до беспорядков) посты Джумагельдиева в «Инстаграме» посвящены его деятельности в Федерации бокса Казахстана, что также свидетельствует о его переключении на дела родной страны. Дикий и раньше высказывался в защиту погромщиков, к примеру, во время беспорядков в Кордайском районе, когда бунтующие убили около десяти человек, он призвал власти не наказывать «дерзких батыров». Поэтому его появление на баррикадах было логичным. Но теперь, после возбуждения дел о госизмене и организации массовых беспорядков и резкой утраты влияния могущественных покровителей, Арман Джумагельдиев рискует никогда больше не выйти из тюрьмы.

Станислав Сенькин