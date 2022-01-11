Россиянам рассказали, что делать с живыми елками после Нового года

Живые новогодние елки после праздников необходимо сдавать в специальные баки для утилизации, выкидывать их в баки для отходов неправильно, заявили в Российском экологическом операторе (РЭО).

«Выбрасывать живые елки в баки для обычных отходов нельзя. Если елка попадает на полигон или оказывается просто выброшенной где-то на обочине, то при разложении она будет вырабатывать метан… Мы призываем сдавать живые елки на утилизацию, сейчас во многих городах РФ проводят акции по сдаче на вторсырье живых елок. После переработки они становятся кормом для животных, щепой для почвы или городских клумб, дровами для растопки, одним словом – обретают вторую жизнь», – сказал глава РЭО Денис Буцаев, передает РИА «Новости».

Оставить елки можно в бункерах для крупногабаритных отходов, связав их веревкой. Деревья увезут по графику отходов, который нужно уточнить у регионального оператора.

В Москве на данный момент открыто свыше 500 пунктов приема в рамках акции «Елочный круговорот», в Московской области – 224 пункта «Подари своей елке вторую жизнь!».

Также в Подмосковье деревья можно оставить на площадках «Мегабак». В Петербурге и Ленинградской области работает акция «Елки, палки и щепа».

В небольших городах утилизацией живых деревьев могут заниматься активисты.

«Есть еще один способ утилизации живой елки: новогоднее дерево можно сдать в зоопарки или зоосады. Из них сделают корм для животных, либо деревья пустят на обустройство вольеров. Информация о сборе деревьев доступна в местных группах в социальных сетях», – заключили в РЭО.