В Кремле оценили заявление Лукашенко об угрозе переворота в Узбекистане

Россия не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане на фоне событий в Казахстане, о потенциальном риске которого ранее говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, это тема для диалога между Минском и Ташкентом. «Мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков отметил, что российские спецслужбы получают от коллег данные по ситуации в Казахстане и тем, кто стоит за произошедшим.

«Безусловно, идет обмен информацией по линии специальных служба, в том числе в рамках ОДКБ, и в рамках этого обмена, конечно, российская сторона от своих казахстанских коллег получает данные. И главное не то, какой информацией обладает российская сторона, а главное – из какой информации исходят наши казахстанские друзья. Именно президент Токаев вчера говорил об этом, именно это и должно являться первоисточником, и является таковым», – сказал он.

По его словам, определение сроков вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана это прерогатива Нур-Султана, РФ не имеет права вмешиваться.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, куда может перекинуться казахстанский мятеж.