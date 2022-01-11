Мнение: Тривиальное решение

Бывший первый вице-премьер правительства Казахстана назначен премьер-министром. Те же самые люди, которые привели к социальному взрыву, немного отряхнув пёрышки и попугавшись в уголке, продолжат делать всё то же самое.

Для постсоветских диктатур это абсолютно тривиальный подход. Даже если власть вынуждена идти на уступки народу, она немедленно эти уступки начинает нивелировать и ликвидировать. Смерд не должен ощущать, что он может повлиять на власть. Наоборот — он должен быть уверен, что это невозможно по определению. Смысл жизни податного сословия — терпеть. Родился, потерпел и умер — вот и весь жизненный цикл йомена. Сейчас к этому обязательному перечню добавляется еще «укололся».

По всей видимости, зачистив страну от «террористов», переодетых в население, режим Токаева вернется обратно к практике экономического давления на народ. Деваться-то некуда: кто-то должен заплатить за миллиарды, которые украдены и выведены из страны. Кто-то должен заплатить за новый мировой порядок, который продвигают в Казахстане фашиствующие ультра-глобалисты и их капо. Ну, а кто должен платить — не олигархи же…

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