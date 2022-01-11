Антитела после прививки от COVID-19 передаются через грудное молоко



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Новое исследование свидетельствует о возможности пассивного иммунитета малышей против коронавируса. Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте измерили иммунный ответ на мРНК-вакцину от COVID-19 в грудном молоке и в стуле младенцев, которые питались этим молоком. Они обнаружили, что антитела появляются у детей независимо от возраста — от 1,5 до 23 месяцев.

«Это первое исследование, в котором обнаружены антитела к SARS-CoV-2 в образцах стула грудных младенцев, при условии, что их вскармливали вакцинированные матери. Анализ данных показывает, что антитела передаются через грудное молоко. Это может мотивировать женщин продолжать грудное вскармливание после вакцинации», — подчеркивает ведущий автор работы Винеш Нараянасвами.

В исследовании приняли участие 30 кормящих женщин. Каждая из них получила вакцину от COVID-19 в период с января по апрель 2021 года.

Кормящие матери предоставили образцы грудного молока до вакцинации, через две-три недели после первой дозы вакцины и через три недели после второй дозы. Также женщины сдавали образцы крови. Образцы стула младенцев были собраны через 21 день после второй вакцинации матерей.

Все материалы были протестированы на наличие антител к рецептор-связывающему домену (RBD), иммуноглобулину (Ig)A и IgG. Антитела к RBD IgG и анти-RBD IgA были обнаружены в 33% и 30% образцов кала младенцев соответственно. Уровни антител коррелировали с побочными эффектами от вакцинации, которые испытала мать. Чем хуже чувствовала себя женщина после укола, тем более высокий уровень антител был в стуле ее ребенка.