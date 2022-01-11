 

Благотворитель Малахов – Личное мнение

11.01.2022, 11:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Помимо создания высокоинтеллектуальных телевизионных программ, Андрюшка Малахов известен помощью несчастным.

Ну, как несчастным? Барановскую на телевидение притащил. В этот раз Малахов решил собрать денег на ремонт Марине Хлебниковой.

https://t.me/lenamiro/10621

«Давайте вместе поможем сделать ремонт в её квартире которая сгорела 18 ноября 2021 года», — придумал Малахов.

Иными словами, Андрюшка призывает своих зрителей, которые любят смотреть ДНК-тесты в прямом эфире, скинуться на ремонтик исполнительницы из 90-х.

Малахов не придумал ничего лучше, как собрать денег с людей, чьи доходы даже рядом не стояли с его собственными.


Фото: Соцсети

Давай, пенсионеры, скидывайся! Марина, понимаешь, Хлебникова нуждается в ремонте!

А, у вас пенсия маленькая? Или работаете за копейки? Ну, что ж вы так, граждане? Нехорошо-с.


Фото: Соцсети

Я понимаю, что пожар — дело такое. У нас в посёлке чувак один погорел, так мы все, соседи, ему и скинулись. Ну так кто там у нас Хлебникова? Певица? Так пускай скинутся исполнители на ремонт и на новоселье.

Сам Малахов, как мне кажется, очень легко мог бы оплатить любой ремонт самостоятельно.

А я лучше помогу ребёнку. Вот там, где больные дети, каждая копейка важна. А Марине скидываться, уж извините, не хочется. Почему? Просто неохота.

А вам? Почему?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / От блесток до французского. Какой маникюр актуален этой зимой

15.10 / Мнение: Прививки увеличивают смертность?

13.06 / Третья волна – Личное мнение

01.11 / Диктатура или коррупция?

16.10 / Мнение: Купить Говнояндекс

23.04 / Ансамбль ритуальной пляски

22.01 / Сирия и Израиль: между Байденом и Путиным

14.06 / Диетолог Русакова назвала вредные для здоровья сочетания продуктов

03.12 / “Мы стараемся закалять иммунитет”: Российские звезды изложили свою позицию по поводу вакцинации от COVID-10

10.11 / Бранный мир

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика