Благотворитель Малахов – Личное мнение

Помимо создания высокоинтеллектуальных телевизионных программ, Андрюшка Малахов известен помощью несчастным.

Ну, как несчастным? Барановскую на телевидение притащил. В этот раз Малахов решил собрать денег на ремонт Марине Хлебниковой.

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«Давайте вместе поможем сделать ремонт в её квартире которая сгорела 18 ноября 2021 года», — придумал Малахов.

Иными словами, Андрюшка призывает своих зрителей, которые любят смотреть ДНК-тесты в прямом эфире, скинуться на ремонтик исполнительницы из 90-х.

Малахов не придумал ничего лучше, как собрать денег с людей, чьи доходы даже рядом не стояли с его собственными.



Фото: Соцсети

Давай, пенсионеры, скидывайся! Марина, понимаешь, Хлебникова нуждается в ремонте!

А, у вас пенсия маленькая? Или работаете за копейки? Ну, что ж вы так, граждане? Нехорошо-с.



Фото: Соцсети

Я понимаю, что пожар — дело такое. У нас в посёлке чувак один погорел, так мы все, соседи, ему и скинулись. Ну так кто там у нас Хлебникова? Певица? Так пускай скинутся исполнители на ремонт и на новоселье.

Сам Малахов, как мне кажется, очень легко мог бы оплатить любой ремонт самостоятельно.

А я лучше помогу ребёнку. Вот там, где больные дети, каждая копейка важна. А Марине скидываться, уж извините, не хочется. Почему? Просто неохота.

А вам? Почему?

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