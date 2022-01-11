Благотворитель Малахов – Личное мнение
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Помимо создания высокоинтеллектуальных телевизионных программ, Андрюшка Малахов известен помощью несчастным.
Ну, как несчастным? Барановскую на телевидение притащил. В этот раз Малахов решил собрать денег на ремонт Марине Хлебниковой.
https://t.me/lenamiro/10621
«Давайте вместе поможем сделать ремонт в её квартире которая сгорела 18 ноября 2021 года», — придумал Малахов.
Иными словами, Андрюшка призывает своих зрителей, которые любят смотреть ДНК-тесты в прямом эфире, скинуться на ремонтик исполнительницы из 90-х.
Малахов не придумал ничего лучше, как собрать денег с людей, чьи доходы даже рядом не стояли с его собственными.
Фото: Соцсети
Давай, пенсионеры, скидывайся! Марина, понимаешь, Хлебникова нуждается в ремонте!
А, у вас пенсия маленькая? Или работаете за копейки? Ну, что ж вы так, граждане? Нехорошо-с.
Фото: Соцсети
Я понимаю, что пожар — дело такое. У нас в посёлке чувак один погорел, так мы все, соседи, ему и скинулись. Ну так кто там у нас Хлебникова? Певица? Так пускай скинутся исполнители на ремонт и на новоселье.
Сам Малахов, как мне кажется, очень легко мог бы оплатить любой ремонт самостоятельно.
А я лучше помогу ребёнку. Вот там, где больные дети, каждая копейка важна. А Марине скидываться, уж извините, не хочется. Почему? Просто неохота.
А вам? Почему?
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Источник: Лена Миро
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