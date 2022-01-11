Светлана Ходченкова у пилона: актриса показала свою невероятную фигуру

Светлана Ходченкова выставила фото, ставшее серьезной мотивацией для тех, кто объедался салатами и жирной пищей в новогодние праздники. Знаменитость показала свою изящную фигуру – ассиметричный топ с одним рукавом и леггинсы с разрезами зачаровали поклонников, отреагировавших на фото звезды.

Актриса даже во время каникул продолжала регулярно посещать занятия, танцевать на пилоне. А это искусство требует хорошей физической подготовки, много сил и энергии. Поклонники восторгались подсушенным и стройным телом Ходченковой. Под постом то и дело появлялись новые комментарии: «Восхитительно», «Женщина в самом расцвете», «Бомбическая».

Недавно знаменитость порадовала фанатов фото в купальнике, когда проводила отпуск на Мальдивах. Актриса театра и кино регулярно делится с публикой видео и фото из отпуска – ей нравится показывать свое тело и мотивировать людей становиться лучше. Недавно на странице Instagram появился ролик, где Ходченкова стала героиней бульварной прессы – это очень понравилось публике, судя по многочисленным лайкам.