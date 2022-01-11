 

LADA Priora в 2021 году стала самым продаваемым автомобилем с пробегом на российском рынке

11.01.2022, 11:42, Разное
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Эксперты «Авито Авто» предоставили аналитику за прошедший год по вторичному рынку автомобилей. Согласно этим данным, LADA Priora стала лидером среди подержанных машин.
Первые места в списке заняли автомобили производства компании АтоВАЗ. Рейтинг отечественного транспорта распределился таким образом:

• ВАЗ (Lada) Priora (1-е место в общем рейтинге);
• ВАЗ (Lada) 2114 Samara (2-е место в общем рейтинге);
• ВАЗ (Lada) Granta (3-е место в общем рейтинге);
• ВАЗ (Lada) Kalina (4-е место в общем рейтинге);
• ВАЗ (Lada) 2107 (6-е место в общем рейтинге);
• ВАЗ (Lada) 2110 (9-е место в общем рейтинге);
• ВАЗ (Lada) 4×4 («Нива») (10-е место в общем рейтинге).

Иномарок среди самых покупаемых автомобилей с пробегом немного:

• Ford Focus (5-е место в общем рейтинге);
• Hyundai Solaris (7-е место в общем рейтинге);
• Kia Rio (8-е место в общем рейтинге).

Несмотря на то, что цены на вторичном рынке поднялись почти на 5% (средняя цена повысилась более чем на 20% и составила 349 тысяч рублей), продажи автомобилей с пробегом выросли по сравнению с 2020 годом.

Подорожание, по словам экспертов, вызвано нехваткой новых автомобилей: пандемия внесла свои коррективы в поставки. Лидеры списка самых продаваемых подержанных авто ВАЗ (Lada) за год стали дороже на 18,2% – их средняя цена составила 130 тысяч рублей.

Самые дорогие подержанные машины были куплены в Хабаровском крае (в среднем 615 тысяч рублей), за ним следуют Московская область (535 тысяч рублей) и Ленинградская область (479 тысяч рублей).

Дешевле всего автомобиль с пробегом можно было купить в Курганской области (180 тысяч рублей), Алтайском крае (210 тысяч рублей) и Амурской области (240 тысяч рублей).

Источник: rg.ru



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