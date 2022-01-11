 

Александр Мясников заявил, что гамбургер «убивает» людей

11.01.2022, 11:42, Разное
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Александр Мясников поделился информацией об одном продукте, который, как считают многие медики, убийственно влияет на людей, но они даже этого не подозревают. Специалист убежден, что самый обычный гамбургер способен погубить половину тех, кто им питается.
Мясников негодует и советует людям, которые питаются гамбургерами, обратить внимание на свое здоровье. «Только в одном гамбургере содержится огромное количество канцерогенов, которые приводят к различным болезням. А это может привести к летальному исходу. Мало кто догадывается, что именно этот продукт убивает половину своих потребителей», – заявил Мясников.

Телеведущий признает, что фаст-фуд является вкусной едой, способной быстро насытить организм, но уверяет, что это «быстрая пища», а это не хорошо для организма. Врач-терапевт категорически настроен против фаст-фуда и уверяет, что ежедневное его потребление может привести к смерти. Специалист убежден, что такая пища способна негативно сказаться на работе множества органов в организме, что чревато развитием серьезных заболеваний. «Люди даже не подозревают, что различные заболевания могут возникнуть из-за регулярного поедания гамбургеров», – говорит Мясников.

Источник: solenka.info



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