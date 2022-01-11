Мнение: Шендерович уезжает из России

Иностранный агент Шендерович принял решение "переждать снаружи".

В пространном заявлении Шендерович заявил, что он покидает Россию из-за Пригожина, с который он уже достаточно давно судился.

Пока непонятно, только собирется или уже уехал.

Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры – в торжество если не добра, то здравого смысла. Так оно и шло со времен первого преследования за программу "Куклы", транзитом через все автозаки, административки и новые уголовки "нулевых" – к миллионному штрафу времен "покоренья Крыма" и новым автозакам…

Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению "кремлевского повара" Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла.

Нет тут никакого спора, требующего новой судебной инстанции, как нет тут (давно) никакого суда. "Потерпевший" открыто заявил о желании заткнуть мне рот, а заодно и запугать всех, кого не устраивает кровавый, воровской и безнаказанный след, тянущийся за его именем. Поняв, что журналистов не остановить штрафами, "кремлевский повар" перешел к шантажу уголовными статьями.

Резкое для меня изменение пейзажа тут – не столько в гипотетическом сроке (до него в моем распоряжении оставалось бы, по крайней мере, сколько-то времени), сколько в досудебных мерах. Увы, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена.

Что же до сути дела, то она проста как яйцо, и это воплощенный Оруэлл, как ни банально уже это звучит. Клеветой на Пригожина называется теперь правда о нем.

Меня уже судили по этому поводу в прошедшем году, и я не поленился продоставить Приморскому суду Петербурга в буквальном смысле пуд доказательств того, что никакой другой репутации, кроме репутации уголовника и убийцы, у г-на Пригожина нет и никогда не было. Предоставил и благоприятное для себя лингвистическое заключение, исполненное признанными в РФ судебными экспертами…

В сторону сути вопроса суд даже не обернулся, процессуальными требованиями закона пренебрег, а в своем решении принял сторону истца и его эксперта – человека с заочным образованием и филькиной грамотой вместо диплома (каков поп, таков и приход). Уголовщина, сказано же вам.

Так что тема правосудия исчерпана, не начавшись, и речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве – или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий.

И я принял решение переждать снаружи.

Может быть, кого-то расстроит мое нежелание доказывать остатком своей жизни аксиому о путинском правосудии – по мне, это дело давно уже пустое и лишнее.

Разумеется, отъезд – это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес. Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни… Ни по одному моему заявлению в полицию ответа я не дождался: так путинская Россия указывала на мое место у отечественной параши. Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины – это тоже лишение свободы, разумеется…

https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/100001762579664/ – цинк

Ранее Пригожин отсудил по иску о клевете 1 млн (требовал 5 млн). у "Эха Москвы" и 100 тыс. рублей (требовал 5 млн.) у Шендеровича. Венедиктов в декабря заявил, что будет оспаривать приговор в суде. Изначальной причиной тянущейся уже не первый месяц судебной тяжбы является то, что в июле 2021- го года Шендерович на "Эхе" назвал Пригожина спонсором ЧВК Вагнер, уголовником и убийцей,



Группа Орхана Джемаля расстрелянная в ЦАР.

Тот не стерпел и подал в суд и понеслась. Шендерович пытался строить свою защиту на двух эпизодах – убийстве группы журналистов в ЦАР, которых туда послал Ходорковский (заявлял, что их убили не местные негры, а якобы ЧВКшники) и на старой истории с мутным видео из Сирии, где отрезают голову сирийскому боевику, который пытались раскручивать другие иностранные агенты ("Инсайдер, Новая газета + Беллингкет)

Стороны обильно поливали друг друга в прессе, пока в декабре 2021-го года Пригожин не выиграл суд, который отказался считать его спонором ЧВК Вагнер и не принял во внимание аргументы Шендеровича.

Ну и по итогам, Шендерович опасаясь, что ему по этому делу может прилететь домашний арест, купил билет на свой философский пароход из России. Правда не думаю, что это как-то помешает ему продолжать вещать на "Эхе Москвы" или у себя в Фейсбуке под плашкой "иностранный агент". И с большой долей вероятности переругивание Шендеровича с Пригожиным по этому делу продолжится.

Ну и в порядке напоминания.

Сожалеть о персональном филоофском пароходе для Шендеровича мы конечно же не будем. Каяться и просить прощения Шендерович может и за рубежом.

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