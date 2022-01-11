Скандалы: Павел Ипатов выпал из обоймы

Семейный бизнес бывшего саратовского губернатора банкротит налоговая, а экс-директор требует 90 млн рублей

В конце декабря межрайонная ИФНС России №2 по Саратовской области обратилась в арбитраж с иском о банкротстве балаковского ЗАО «ИНЭСС». Компания — крупный подрядчик Балаковской АЭС, аффилированная семье экс-губернатора Павла Ипатова. Времена у нее не самые лучшие — из состава массово вышли учредители, бывший директор требует возврата займов, а госконтракты закончились четыре года назад. Поводом для иска налоговой стал долг в 20,2 млн рублей. Истец просит суд во вторую очередь удовлетворить задолженность в 9,9 млн рублей, в третью — 10,3 млн рублей, из которых 9,8 млн рублей — это налог, а 461 тыс. рублей — пеня.

Задолженность образовалась в связи с неуплатой налога на имущество за 2019 год, транспортного налога за 2019 год, налога на добавленную стоимость за 2019 – 2020

годы, налога на доходы физических лиц за 2019 – 2020 годы, а также страховых взносов за 2019 – 2020 годы.

Суды за последние годы для ЗАО не редкость — в 2019 году в отношении него было подано 14 исков, в 2020 -2021 — 17, однако до сих пор налоговой среди них не было.

Сама «ИНЭСС» в начале декабря подала иск к АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», заявив, что последний задолжал по договору от 2018 года более 5,5 млн рублей. Однако дело было довольно быстро урегулировано мировым соглашением: АО согласился выплатить долг. Аналогичным образом завершился иск к АО и в мае 2021 года на сумму чуть больше 2 млн рублей.

Напомним, что банкротство ЗАО «ИНЭСС» было инициировано еще в ноябре 2020 года ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской области» из-за долга в 2 млн рублей. Тогда же в декабре в дело попыталась вступить налоговая с 29 млн рублей претензий, однако заседания о рассмотрении ходатайства постоянно откладывались. В марте 2021 года суд удовлетворил отказ ФБУ от банкротного заявления, однако инициативу перехватила налоговая и в сентябре прошлого года арбитраж ввел процедуру наблюдения в ЗАО.

После чего о включении в реестр кредиторов ходатайствовали банк ДОМ.РФ, ПАО Банк «Открытие, ООО ТД «Электротехмонтаж, ООО «Электрические сети» и снова пензенский ФБУ. А также Балаковская АЭС. Пока в реестр кредиторов включен только банк ДОМ.РФ с суммой претензий в 391,4 тыс. рублей.

Любопытно, что дело о банкротстве, видимо, считается решенным. По данным портала Checko, в марте прошлого года в ЗАО наблюдался массовый исход учредителей.

Правда, один из них — Виктор Кольжанов попытался прорваться в реестр кредиторов с суммой в 89,4 млн рублей. Однако арбитраж приостановил рассмотрение его заявления до вступления в силу решения Балаковского районного суда. В этом суде г-н Кольжанов и его родственники требовал взыскать с «ИНЭСС» сумму займов — 68,3 млн рублей. Компания занимала их в 2016-2018-хх годах — г-н Кольжанов с 2004 по 2019 годы был бессменным директором компании.

В связи с этим иском в балаковском суде развернулся целый детектив. Представитель «ИНЭСС» заявила, что договоры займа надо признать ничтожными, потому что «на тот период истец вел незаконную деятельность на предприятии, злоупотреблял своим положением». А займы выдавались частями за короткий промежуток времени поскольку единовременную крупную сумму не одобрил бы совет директоров.

Кроме того, адвокат ЗАО предложила покопаться в расходах г-на Кольжанова: такие большие деньги он заработал, хотя не факт, что законно, но и потратил много — на недвижимость, имущество, переводы третьим лицам. При этом факт получения денег от Кольжанова и их количество в «ИНЭСС» не оспаривали.

В этом же деле засветилась и налоговая, встав на сторону ЗАО. По мнению ее представителей, экономическое обоснование в займах отсутствовало, поэтому сделки носили формальный характер.

Эти доводы разрушают материалы уже уголовного дела. Оно было возбуждено по заявлению «ИНЭСС» в отношении как раз Виктора Кольжанова по фактам злоупотребления полномочиями. Речь идет о договорах аренды автотранспорта, однако аудиторы Кольжанова в ходе дела проанализировали финансово-хозяйственную деятельность ЗАО и выяснили, что у него высока вероятность банкротства — есть кредиторская задолженность и исполнительные производства. И без займов Кольжанова «ИНЭСС» могло попасть в «кризисную ситуацию», а вовсе не способствовало убыточности компании.

Правда, анализ финансовой истории компании поневоле заставляет задуматься: как при таких успехах ЗАО было вынуждено еще и денег занимать.

По данным Kаrtoteka.ru, у ЗАО было заключено 168 госконтрактов на сумму почти 8 млрд рублей. Ключевым заказчиком — 140 госконтрактов — являлось АО «Концерн Росэнергоатом»: для него «ИНЭСС» выполнила работы на 7,5 млрд рублей. Второе место — у московского АО «Никимт-Атомстрой» — четыре контракта на 186,5 млн рублей. Это научно-исследовательский институт, учрежденный правительством РФ.

Львиная доля контрактов были заключены несколько лет назад. В 2017 году на ее счету 50 контрактов на сумму 3,4 млрд рублей, в 2016-м году — 68 на 1,8 млрд рублей, 2015-м — 31 на сумму более 2 млрд рублей, в 2018 году их всего 13 на жалкие 800 млн рублей. После чего поток госконтрактов и вовсе иссяк. Что, видимо, и сказалось на выручке: в 2020 году она прилично снизилась (на 90%), составив 21,4 млн рублей. О прибыли и мечтать не приходится — убыток вырос на 36,5%, составив 77,8 млн рублей.

А в мае 2020 года «ИНЭСС» проходила обязательный аудит. Выполнявшее его ООО «Аудит-Агентство» сочло нужным добавить к нему несколько замечаний, указать так называемое «основание для выражения мнения с оговоркой». Так, аудиторы не смогли удостовериться в количестве запасов компании, имевшихся у нее на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2019 года, которые отражены в бухгалтерском балансе в сумме 55,5 млн и 37,7 млн рублей соответственно. Хотя в остальном же финансовую отчетность компании признали достоверной.

Напомним, что деятельность ЗАО «ИНЭСС» неоднократно связывали с экс-губернатором Саратовской области Павлом Ипатовым, который, как известно, начинал карьеру как инженер на Балаковской АЭС и дорос до ее директора, а затем и замгендиректора «Росэнергоатом». Аффилированность находит подтверждение и в документах.

Так, по данным Картотека.ру, в 2017 году дочь губернатора, Ипатова Анна Павловна, входила в состав совета директоров ОАО «Энергетическая русская компания» (ЭРКО). В квартальном отчете ЭРКО за 2017 год указано, что Анна Ипатова являлась руководителем ЗАО «ИНЭСС» в период с 2007 по 2012 год, то есть, фактически еще в бытность Павла Ипатова саратовским губернатором. При этом в списке всех директоров ЗАО, сменявших друг друга в течение нескольких лет, г-жи Ипатовой не числится. Сама же компания ЭРКО, 9% в которой «ИНЭСС» некогда владело, сейчас банкротится и весной 2020 года дошла до конкурсного производства.

«ИНЭСС» при этом было известно как постоянный исполнитель строительных заказов Балаковской АЭС. Так, в 2015 году компания строила тренировочный городок для охраны атомной станции, оценив свои услуги в 244 млн рублей. И вела работы по инженерно-геологическим изысканиям на месте строительства гостевых корпусов пансионата для балаковских атомщиков.

Однако, видимо, отсутствие госконтрактов может быть связано не только с Павлом Ипатовым — судя по сайту Росатома, он по-прежнему числится заместителем гендиректора — директором по спецпроектам и инициативам.

Расплачиваться ЗАО по делу о банкротстве пока есть чем. В собственности компании — нежилой административно-бытовой корпус (1028,8 кв.м.), два склада (3390 кв.м.), открытая площадка с подкрановыми путями, сооружение (3767,80 кв.м.). Правда, на все помещения наложили руки судебные приставы и регистрация сделок с ними запрещена. Такое ограничение не распространяется на принадлежащий ЗАО транспорт — четыре автобуса ПАЗ, автокран Ивановец, четыре грузовых ГАЗели и легковушку — LADA LARGUS.

Хотя денег от продажи явно не хватит для расплаты даже с г-ном Кольжановым. Он, кстати, в арбитраже добился запрета на проведение собрания кредитора до того момента, как не будет рассмотрено его заявление о включении в реестр кредиторов. И, видимо, до тех пор, пока не будет исполнено решение балаковского суда о возврате займа в 68,3 млн рублей.

Справка «БВ». ЗАО «ИНЭСС» зарегистрировано в данной форме собственности в августе 1998 года. Это известная балаковская строительная фирма, появившаяся после реорганизации балаковского наладочного участка треста «Гидроэлекромонтаж». ЗАО занимается промышленным строительством, в том числе объектов атомной энергетики, проектированием зданий, изготовлением, диагностикой, монтажом и ремонтом электрооборудования, изготовлением металлоконструкций и ЖБИ. Базируется компания на площадке Балаковской АЭС, своего постоянного заказчика. С 6 октября 2020 года компанией руководит Наталия Токарева.